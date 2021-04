Siseminister: politseiriigist pole põhjust rääkida

Jaani sõnul on praegused piirangud on kehtestatud üksnes nakkushaiguse leviku tõttu ning seaduseelnõuga politseile antavad lisaõigused kehtivad samuti üksnes tervisekriisi tingimustes, mitte lausaliselt.

«Vaba sõna väljendamine on lubatud: kui kümme inimest hoiavad hajutatust, on võimalik tulla ja avaldada meelt,« ütles Jaani saates «Ringvaade». «Poliseiriigis pole meeleavaldused kunagi lubatud. Eesti on väga hea riik, kus elada – siin on meeleavaldused lubatud. Täna on küll nakkushaiguse pärast väikesed piirangud – kümme inimest, hajutatult.