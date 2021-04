Vaid veerandsada narvalast on vaktsineeritud Sputnikuga

31. märtsil teatas Leningradi oblasti pressiteenistus, et Jaani­linna haiglas süstiti Sputniku vaktsiini 25-le Eestis elavale Vene kodanikule. Samal päeval näitas Vene riiklik telekanal Rossija 1 oma uudistesaates lugu, kus narvalased said kaitsesüstitud Sputnikuga. Saade jättis mulje, justkui saaksid vaktsiini kõik Narva elanikud, kui vaid ­seda soovivad.

Ometi pole nõudlus eriti suur, selgus dokumentidest. Venemaal jaguneb meditsiinisüsteem riiklikuks ja erasektori omaks. Et riiklikus haiglas vaktsiini saada, on vaja Vene Föderatsiooni passi, pensioni- ja tervisekindlustust. Jaanilinna haigla registratuurist kinnitati, et vaktsineeritakse vaid neid inimesi, kellel on kõik kolm vastavat dokumenti. Aga sellist dokumentide pagasit leidub Eestis elavatel Vene kodanikel ­väga harva.