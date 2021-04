Saksa välisminister nõudis Süürialt vastuseid keemiarelvade osas

«Meie jaoks on selge, et nii ilmne rahvusvahelise õiguse rikkumine ei saa kuidagi jääda tagajärgedeta,» ütles Maas pärast raporti ilmumist.

Tegemist on OPCW poolt moodustatud uurimisrühma teise raportiga, mille kohaselt Süüria lennuvägi kasutas 2018. aasta 4. veebruaril Saraqibi linnas keemiarelva.

«Raport jõudis järeldusele, et on alust uskuda, et 2018. aasta 4. veebruaril umbes kell 21.22 viskas Süüria õhujõudude kopter Saraqibi idaosa kohal alla vähemalt ühe silindri klooriga,» teatas OPCW. Rünnakus sai kannatada 12 inimest.