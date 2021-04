Euroopas ületas koroonasurmade arv miljoni piiri

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul on COVID-19 pandeemia jõudnud kriitilisse faasi ning võetud meetmetest hoolimata juhtude arv suureneb.

«Pandeemia trajektoor kasvab. See kasvab eksponentsiaalselt. See ei ole olukord, kus me tahaksime olla 16 kuud pärast pandeemia puhkemist, kui meil on tõestatud kontrollimeetmed,» märkis ta.