See lõpetas aastaid kestnud vaidlused selle üle, kuidas saada lahti vedelikust, sealhulgas veest, mida kasutati tuumareaktorite jahutamiseks pärast 2011. aastal tuumajaama tabanud hiidlainet, mis jahutussüsteemi rivist välja lõi.

Eeldatavasti võtab vee ookeani laskmine aastaid. Vesi on filtreeritud ning enne ookeani laskmist seda veel ka lahjendatakse, et see oleks vastavuses rahvusvaheliste standarditega.