Prints Philipi surma kajastus purustas Briti teleajaloo kaebusterekordi

Vähemalt 110 994 inimest on pöördunud BBC poole, et väljendada oma rahulolematust ringhäälingu otsusega täita suurem osa tele- ja raadiokanalite eetrist järelehüüetega kuninganna Elizabethi abikaasale, kirjutas The Guardian. Muuhulgas jättis BBC saatekavast välja populaarse kokandussaate «Meisterkokk» hooaja viimase osa.