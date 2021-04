Bideni koer saadetakse uuesti Valgele Majale kohast käitumist õppima

Valge Maja eluga kohanemine on varjupaigast võetud saksa lambakoeral läinud üle kivide ja kändude. Märtsis saadeti ta mõneks ajaks Bidenite koju Delaware’i osariigis, kuna ta hammustas vähemalt kahte presidendi ametiresidentsi töötajat.

President Biden ütles toona ABC Newsile, et tema neljajalgne sõber on rahvarohkes Valges Majas lihtsalt liiga kaitsev. Tema sõnul kipub koer ehmuma, kui iga nurga taga on kaks võõrast inimest.