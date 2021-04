Pärast seda, kui usuliidrid kinnitasid, et ramadaan algab täna, alustasid moslemid üle kogu maailma kuu aega kestvat paastu, kuid mitmel pool on nad silmitsi piirangutega palvetamisele ja traditsioonilistele kogunemistele.

Iisrael on vaktsineerinud koroonaviiruse vastu ka Ida-Jeruusalemma palestiinlasi ning tänu sellele on Jeruusalemma vanalinna tänavatel taas elu tärkamas. «Koroonaviiruse tõttu on olukord olnu kehv nii kaupmeestele kui ka inimestele. Nüüd vaktsineerimisega on asjad paranenud,» rääkis Reutersile oste teinud Mohammad Abu Sbeih.