USA viib Saksamaale täiendavalt 500 sõjaväelast

See samm ilmestab president Joe Bideni administratsiooni selget kannapööret antagonistliku hoiaku suhtes, mida viljeles tema eelkäija Donald Trump, kes soovis hoopis kärpida Saksamaal USA vägede kohalolekut, mis on olnud NATO julgeoleku nurgakivi külma sõja algusest saadik.

«Mul on täna hea meel teatada, et me suurendame USA vägede kohalolu Saksamaal,» lausus Austin ajakirjanikele pärast läbirääkimisi oma Saksa kolleegi Annegret Kramp-Karrenbaueriga.