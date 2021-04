Otsepilt ⟩ Sotsiaalkomisjon arutab avalikul istungil maskikandmist

Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka ütles, et viimasel ajal on viiruse tõrje ja kaitsevahendite kasutamise ning kasulikkuse kohta kõlanud palju vastakaid sõnumeid.

«Seetõttu on ka inimestel keeruline otsustada, millistest allikatest lähtuda. Ja see on vaieldamatult probleem. Soovime avalikul istungil selgust ja ülevaadet reeglitest, kuidas isikukaitsevahendeid õigesti kasutada ning kuidas riik ise käitub ja soovitab teistel käituda, et me ei satuks uuesti tervisekriisi,» rääkis Kotka.