USA peatab trombiohu tõttu Johnson & Johnsoni vaktsiini kasutamise

Ameerika Ühendriikide Toidu‑ ja Ravimiameti (FDA) teate kohaselt tekkis kuuel vaktsiini saanud naisel vanuses 18–48 eluaastast kahe nädala jooksul pärast süsti harva esinevat laadi tromboos, vahendasid Deutsche Welle ja NBC. The New York Timesi andmeil üks neist suri.

Johnson & Johnsoni vaktsiini on saanud USAs praeguseks üle 6,8 miljoni inimese, mistõttu rõhutas FDA sotsiaalmeedias, et võimalik vaktsiiniga kaasnev tromboos on väga haruldane kõrvalmõju.