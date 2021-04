Biden viib kõik USA väed Afganistanist välja enne 11. septembrit

«Biden on jõudnud järeldusele, et Ühendriigid viivad oma taandumise lõpule, st viivad kõik väed Afganistanist välja enne 11. septembrit,» lausus anonüümsust palunud ametiisik.

Biden teeb kolmapäeval avalduse, et kõik USA väed peale Ühendriikide diplomaatilisi rajatisi valvava piiratud kontingendi lahkuvad kooskõlastatult Lääne liitlastega, märkis ametnik.

President ei seo lahkumist olukorraga kohapeal, kus on kasvanud hirm, et Taliban võib seda enda huvides rahvusvaheliselt tunnustatud valitsuse vastu ära kasutada.

«President on otsustanud, et tingimustepõhine lähenemine, nagu viimasel kahel aastakümnel, on retsept, kuidas jääda Afganistani igaveseks,» lisas ta, kutsudes üles muutma USA prioriteete.