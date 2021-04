Hispaanias valitseb selles NATO missioonis osalemise kohta ühtne toetus. «Hispaania on Vahemere ja Lõuna-Euroopa geostrateegiliste probleemide suhtes tundlikum. Islamioht tekitab siin suuremaid probleeme kui Venemaa, kuid me teame, et sa pead oma liitlasi aitama nende muredes, et ka nemad vajaduse korral sulle hiljem abikäe ulataksid,» ütles eruadmiral Ángel Tafalla.