Iraani võimud süüdistasid Iisraeli elektrikatkestuseni viinud plahvatuse korraldamises. Iisraeli valitsus ei võta tavaliselt selliseid rünnakuid omaks, ent tehtud vihjed ja Iisraeli meedia enda teated lubavad arvata, et rünnaku taga on Iisraeli luureteenistus Mossad. Iraani jaoks on küsimus selles, kas ja millisel määral olid plaanist teadlikud ameeriklased.