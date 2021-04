ülevaade ⟩ Navalnõi kaebas karistuskoloonia kohtusse

«Kes oleks osanud arvata, et ma kaeban oma koloonia esimest korda kohtusse koraani tõttu?» küsis Navalnõi retooriliselt sotsiaalmeedia vahendusel ja lisas: «Ja-jah, mitte sellepärast, et isegi näljastreigi ajal ei lubata mind arsti juurde, ega ka minu kinnipidamistingimuste tõttu, vaid just nimelt moslemite püha raamatu pärast.»