USA luure: Moskva ei taha otsest konflikti Ühendriikidega

Moskva jätkab erineva taktika kasutamist eesmärgiga õõnestada Ühendriike ja lõhestada lääneliitlasi, seisab ohuhinnangus, milles nenditakse, et pinged Venemaaga Ukraina tõttu on kasvanud.

«Moskva on endises Nõukogude Liidus soodsas positsioonis, et suurendada oma rolli Kaukaasias, sekkuda vajadusel Valgevenes ja jätkata Ukraina destabiliseerimise katseid ajal, mil kõnelused lahenduse leidmiseks on takerdunud ja madala intensiivsusega lahingud jätkuvad.»