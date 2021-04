USA luure: Põhja-Korea võib sel aastal taasalustada tuumakatsetusi

«Põhja-Korea liider Kim Jong-un võib astuda mitmeid agressiivseid ja potentsiaalseid destabiliseerivaid samme, et ümber kujundada piirkondlikku julgeolekukeskkonda ning tekitada lõhesid USA ja tema liitlaste vahele, see võib hõlmata tuumarelva- ja mandritevaheliste ballistiliste rakettide katsetuste taasalustamist,» ütles riiklik luuredirektoraat (DNI) raportis, mis käsitles ohte Ühendriikidele kogu maailmas.

DNI raportis aga öeldakse, et «Kim võib kaaluda, kas taasalustada kaugmaarakettide või tuumakatsetusi sel aastal, et püüda sundida USA-d tegelema temaga Pyongyangi tingimustel».

27-leheküljeline raport käsitleb ka Iraani tuumaprogrammi ning nägi ette Iraani teisipäevase teate plaanist alustada uraani rikastamist kuni 60 protsendini. See viib islamivabariigi sammu võrra lähemale 90-protsendise rikastusastmeni, mida on vaja selleks, et uraani saaks kasutada tuumarelvades.

Iraani ja maailma suurriikide vahel 2015. aastal sõlmitud tuumalepe nägi ette, et Iraan modifitseerib oma raskeveereaktori Arakis, mis on rahvusvahelise kontrolli all, et selles ei saaks toota sõjaliseks otstarbeks sobivat plutooniumi.