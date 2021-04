Erakondade reitingud: nädalaga kaotas toetust Keskerakond

Reformierakonna toetus on püsinud viis nädalat järjest kerges languses ning peaministripartei on selle ajaga kaotanud 2,3 protsenti oma toetusest. Nädalaga tegi aga suurima muutuse Keskerakonna toetus, mis langes 1,4 protsendi võrra.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 12,4 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 6,7 protsendiga ning Isamaa 5,7 protsendiga. Eesti 200 toetus tõusis nädalaga ühe protsendi võrra.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 52,7 protsenti ja opositsioonierakondi 31,3 protsenti.

Teadur Martin Mölder märkis, et kuigi üleriigiliselt on erakondade edetabeli tipus selgelt Reformierakond ning teist ja kolmandat kohta jagavad EKRE ja Keskerakond, on regiooniti erakondade toetus väga erinev.

«Kui lähtuda riigikogu valimiste ringkondadest, siis näeme järgmist pilti. Tallinna kolmest ringkonnast kahes on selge liider Reformierakond ning pärast Kaja Kallase valitsuse ametisse astumist on nende toetus eriti märkimisväärselt suurenenud Mustamäel ja Nõmmel ehk valimisringkonnas number kolm, kus see hetkel on ligi kaks korda suurem kui teisel kohal oleval Keskerakonnal. Kesklinnas, Lasnamäel ja Pirital ehk valimisringkonnas number kaks, on Reformierakonna toetus viimastel nädalatel samuti natuke kosunud, kuid seal hoiavad nad Keskerakonna ees palju väiksemat edumaad,» rääkis Mölder.

Väljaspoole Tallinnat jäävatest valimisringkondadest, mida on üheksa, domineerib Reformierakond ainult kahes. Nende toetus on mäekõrgune ka Harju- ja Raplamaal ehk valimisringkonnas number neli ning Tartu linnas ehk valimisringkonnas number 10.

«Niimoodi joonistub Reformierakonna toetusest nii Tallinnas kui ja ülejäänud Eestis välja regionaalse arengu ebavõrdsus. Reformierakonna toetajaid võib leida ennekõike rikkamate inimeste hulgas ning see peegeldub ka nende toetuse regionaalses jaotuses. Seal, kus jõukust on vähem, näiteks Tallinna sees Lasnamäel või Eesti maapiirkondades, ei ole neil ka laiaulatuslikumat kandepinda,» ütles Mölder

Valitsuse vahetumise järgselt on Reformierakond oma toetust suurendanud ka Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal ehk ringkonnas number viis ning vahe teisel kohal oleva EKRE-ga on natuke enam kui 10 protsenti. Sama suur vahe EKRE-ga on praegu ka Lääne-Virumaal ehk ringkonnas number kuus, kuid mujal ei saaks öelda, et neil oleks selge edumaa.

«Järva- ja Viljandimaal ehk ringkonnas number kaheksa käib väga tihe võitlus kõigi kolme suurema erakonna vahel, Jõgeva- ja Tartumaal ehk ringkonnas number üheksa on Reformierakond alates eelmise aasta sügisest märkimisväärselt toetust kaotanud ning viimastel nädalatel on seal teisel kohal olev EKRE neil vägagi tihedalt kannul olnud. Samuti käib tihe võitlus EKRE ja Reformierakonna vahel liidripositsiooni pärast ka Võru-, Valga- ja Põlvamaal ehk ringkonnas number 11 ja Pärnumaal ehk ringkonnas number 12,» ütles Mölder.