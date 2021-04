20 riiki lubavad vägistajatel ohvriga abielluda, et karistusest pääseda

Raporti avaldanud ÜRO Rahvastikufondi juht dr Natalia Kanem ütles, et sellised seadused on väga valed ning viis naiste ikestamiseks. «Õiguste äravõtmine ei tohi olla seadusega kaitstud. «Abiellu oma vägistajaga» seadused nihutavad süü ohvrile ning proovivad puhtaks pesta kriminaalset olukorda,» vahendas The Guardian Kanemi sõnu.

MTÜ Equality Now’s Lähis-Ida ja Aafrika regiooni juht Dima Dabbous märkis, et seadused ilmestavad kultuuri, mis ei pea oluliseks naiste kehalist autonoomiat ning arvab, et nad on perekonna vara. «See on hõimuline ja aegunud lähenemine, mis segab kokku seksuaalsuse ja au,» ütles ta.