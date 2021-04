Fotod ⟩ Tallinnas Järvel algas kergliiklustunneli ehitus

Tööde eesmärk on 2019. aastal valminud Järve kergliiklustee ühendamine Pärnu maanteel, Rahumäe raudteeviaduktil algava Lääne-Tallinna kergliiklusteega. Ehitustööde käigus rajatakse muu hulgas kaks tunnelit, mis tagavad liiklejatele ohutu ja turvalise teekonna. Liiva raudteejaamaga ristuva tunneli ehitus algas juba veebruaris ning nüüd on töödega jõutud Vabaduse puiestee ja Männiku tee ristmikule rajatava tunnelini.

Männiku tee aluse tunneli kogupikkuseks koos tunneli juurde kuuluvate kaldteedega on 117 meetrit, sealhulgas on tunneli pikkuseks on 34 meetrit. Tunneli ja tugimüüride rajamiseks kulub 670 kuupmeetrit betooni. Kaeviku sügavus on kuni kuus meetrit. Ringi tõstetakse ligikaudu 60 meetri jagu 30-40 sentimeetrise läbimõõduga sadeveetorusid.