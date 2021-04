Graafikud ⟩ Perearstisüsteem ähvardab mõne aastaga uppi lennata

Juulist on tööga kõik, on otsustanud Võru Kesklinna Perearstikeskus OÜ omanikud Siiri Johanson (72) ja Anne Trumm (64), kellel on vastavalt 1360 ja 2096 patsienti. Möödunud nädalal tuli terviseametil tunnistada, et konkurss Johansoni asemele uue tohtri leidmiseks luhtus teist korda.