Intervjuu ⟩ NATO abipeasekretär: küberohtude maastik on tohutult mitmekesine

Arvan, et alates 2016. aastast on astutud hiiglaslikke samme. Meil kõigil oli kübervaldkonna kerksuse, küberkulutuste ja digiteerimise poolest erinev tase. Muidugi, erinevusi on alliansi sees tänagi, aga võib näha, et küberkaitselubadus (2016. aasta NATO tippkohtumisel antud lubadus, et küberkaitse arendamine on liikmesriikide tähtis eesmärk – M. K.) aitas kokku tuua liitlaste kogemused ja parimad praktikad, et ühist taset tõsta.

Kindlasti on see aidanud kergitada latti küberkaitsega seoses, aga ma ei ütleks, et see lubadus on selle ainus põhjus. Kübervaldkond on üldisemalt meie igapäevaelus, valitsuste lähenemises ja enda kaitsmise professionaalsuses saanud suurema tähtsuse. See on ühispingutus, mille üks osa lubadus kindlasti on.