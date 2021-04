Õppekogunemistele ja arstlikku komisjoni kutsutakse edaspidi elektrooniliselt

Kaitseminister Kalle Laanet märkis, et muudatuse põhjus peitub vajaduses tõhustada kaitseväkke ja õppekogunemistele kutsumise korraldamist.

«Internet on täna osa igapäevaelust ning seega on riigi poolt vajalike dokumentide kätte toimetamine elektrooniliselt parim lahendus tänases ühiskonnas,» ütles kaitseminister Kalle Laanet.

«Muutunud elukoha ja iganenud aadresside või soovimatuse tõttu dokumente ja nendega kaasnevaid kohustusi vastu võtta, on igal aastal tuhandete kutsete kätte toimetamine raskendatud. Igal aastal ei saa ligi neljandik õppekogunemisele kutsutuist oma kutset kätte,» märkis Laanet.

«See on ka lahendus, mida erinevate uuringute põhjal kaitseväekohustuslased suhtluskanalina eelistavad,» ütles Laanet.

Ta lisas, et kaitseministeeriumil on plaanis teavituskampaania, mille tulemusel saab peamine sihtrühm ehk 16–27-aastased noored teavitatud, kust ja kuidas elektrooniliselt kaitseväe saadetud dokumente vaadata ja endale selleks teavitus tellida.

Kaitseminister Laanet täpsustas, et erandkorras jääb kehtima ka postiga saatmise võimalus juhul, kui see on ainuke viis dokumendi adressaadini toimetamiseks.