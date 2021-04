Biden ja Merkel kutsusid Venemaad vähendama vägesid Ukraina piiril

Ametkonna teadaande kohaselt jõudsid mõlema riigi liidrid telefonikõnes üksmeelele, et Venemaa vägede vähendamine Ukraina piiril tooks kaasa pingete languse kogu regioonis.

«Õppused viiakse läbi keskkonnas, mis on tegelikule võimalikult sarnane. Harjutuste ajaks on tugevdatud kontrolli ja julgeolekut Hersoni oblasti olulise taristu, iseäranis meresadamate, energiavarustusrajatiste, lennujaamade, sildade ja gaasitootmistornide ümbruses,» ütles SBU.

USA välisminister Anthony Blinken ja NATO peasekretär Jens Stoltenberg rääkisid kolmapäeval Brüsselis kohtudes vajadusest, et Venemaa lõpetaks sõjalise kohaloleku suurendamise Ukraina piiril, seisis USA välisministeeriumi avalduses.

«Nad arutasid pakilist vajadust, et Venemaa peataks agressiivse üksuste koondamise Ukraina piirile ja okupeeritud Krimmi,» märgiti pressiavalduses.

«Välisminister ja peasekretär jõudsid üksmeelele, et NATO jaoks on äärmiselt tähtis jätkata Ukraina toetamist,» rõhutati teates.

Teate kohaselt arutasid Blinken ja Stoltenberg ka Afganistani teemat, märkides, et kuivõrd NATO läks Afganistani kollektiivselt, tuleb sealt ka lahkuda ühiselt.

«Minu mulje on, et Venemaa pool teeb kõik, et provotseerida reaktsiooni,» lausus Saksa kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer avalik-õiguslikule telekanalile ARD.