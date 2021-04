Suurpettur Bernie Madoff suri vanglas

«Me võime kinnitada, et Bernard Madoff suri 14. aprillil 2021. aastal Põhja-Carolinas asuvas Butneri riiklikus meditsiinikeskuses,» kinnitas USA vanglaamet hiljem uudisteagentuurile AFP. Surma põhjused selgitab lahkamine.

Madoffi advokaat ütles 2020. aasta veebruaris, et tema klient on pöördumatult haige ning tahab lahkuda vanglast, et surra.