Kreml võttis Navalnõi lähikondlase uurimise alla

Hagejaks on Prigožinile kuuluv firma Konkord, mis andis selle aasta 30. märtsil Volkovi kohtusse. Konkord leidis, et Volkov postitab sotsiaalmeediasse teadlikku valet. «Süüdistuse kohaselt on Volkov valelikult kutsunud Prigožinit väga ohtlikuks kurjategijaks ja ajakirjanike tapjaks,» märgib Konkord eilses postituses, kus viitab ka politseidokumentidele.