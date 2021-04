Keenia kaamelitelt kardetakse surmavama koroonaviiruse levikut

Kuigi ka kaameli jaoks on tegu ebameeldiva protseduuriga, on uuringud veterinaari sõnul äärmiselt tähtsad, et Covid-19 palju surmavama kauge sugulase jaoks valmis olla. Teadlased kardavad, et MERS võib muteeruda ja levida kaamelitelt ning nende omanikelt üldpopulatsiooni ja tekitada järgmise globaalse pandeemia.