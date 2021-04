Võidufoto autori Mads Nisseni sõnul on pildi pealkirjaga «Esimene embus» saladuseks ilmselt see, et see toob välja keerulise aja olemuse. «See näitab mõlemat poolt: näitab, et kriis on hiiglaslik ja [Brasiilia president Jair] Blsonaro jätab rahva hätta. Aga selle keskel toob see pilt pisut valgust,» lausus Nissen täna õhtul veebis peetud auhinnatseremoonial.