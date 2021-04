Myanmari sõjavägi avas tule protestivate tervishoiutöötajate pihta

Myanmaris valitseb kaos alates 1. veebruarist, mil sõjavägi korraldas riigipöörde ja vangistas riigi tsiviiljuhi Aung San Suu Kyi, vallandades ulatuslikd meeleavaldused, mida hunta on asunud jõuliselt maha suruma.

Protestiliikumine ei ole aga lasknud end heidutada ja meeleavaldused on jätkunud ka sel nädalal uusaastapühadest hoolimata.

Tervishoiutöötajad on olnud Myanmari üleriigilise kodanikuallumatuse liikumise eesliinil ning keelduvad huntarežiimi tingimustes tööle naasmast. Haiglates on tekkinud personalipuudus.

Meditsiinitöötajatest on eeskuju võtnud ka teised riigisektorite töötajad, nii et pankades, koolides, raudteel ja ka ettevõtetes on töö seisma jäänud.