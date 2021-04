Leedu peaminister Ingrida Šimonytė teatas täna, et nad on palunud Taanilt AstraZeneca vaktsiini eraldamist endale, Taani patsiendiohutuse amet sai esimese kahjunõude vaktsineerimise järgselt aset leidnud surmajuhtumi osas ja WHO andmetel on Euroopas surnud miljon inimest.