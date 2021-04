USA teatas sanktsioonidest ja saatis välja 10 Vene diplomaati

President Joe Bideni määrus saadab signaali, et Ühendriigid määravad Venemaale destabiliseeriva rahvusvahelise tegevuse jätkamise või laiendamise eest strateegiliselt ja majanduslikult kaaluka hinna, ütles Valge Maja.

Presidendi täitevkorraldusega keelatakse USA pankadel kaubelda Venemaa riigivõlakirjadega, saadetakse välja kümme diplomaati, kellest osa on väidetavalt luuretöötajad, ning kehtestatakse sanktsioonid 32 isikule, kes on püüdnud sekkuda 2020. aasta presidendivalimistesse, teatas Valge Maja.

See osutab varasematele süüdistustele, et Vene luureteenistused korraldasid 2016. ja 2020. aasta USA valimiste ajal desinformatsioonikampaaniaid ja kasutasid alatuid võtteid osaliselt selleks, et toetada Donald Trumpi kandidatuuri.