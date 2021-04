FOTO ⟩ Rohuküla sadama lähistel päästeti paadist välja kukkunud inimesed

Kell 17.30 väljuma pidanud Hiiumaa praam sai liikuma alles kell 17.56. Pealtnägijate sõnul on Rohuküla sadama lähistel näha helikopterit, kiirabi ja politseid.

Politsei pressiesindaja sõnul tuli häirekeskusele teade kell 16.24, et kilomeetri kaugusel rannikust on paadist välja kukkunud mees ja naine. «Praeguseks on mees ja naine kiirabi hoole all,» lisas pressiesindaja.