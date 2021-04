Kommentaar ⟩ Sõdida või mitte sõdida, selles on küsimus

See arv näitab, et Moskva jutt vajadusest heidutada Kiievit mitte tegema katseid kaotatud territooriumi tagasi võtta on ebakohane, et mitte öelda vale. Venemaal on juba ka ilma täiendavate üksusteta piisavalt vägesid, et heidutada Ukrainat. Kogu plaan uute üksuste loomiseks, mis suuresti ehitati üles nullist, oligi tagada, et Ukraina ei algataks pealetungi kaotatud alade tagasi võtmiseks.