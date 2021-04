Kalle Laanet: riigis ei saa olla olukorda, kus reeglitele vilistatakse

Kalle Laanet, politsei tegevust nädalavahetusel on osa inimesi näinud jõudemonstratsioonina. Teised jällegi oponeerivad, et tegutsemine pidanuks olema veel konkreetsem ning ebaseaduslik meeleavaldus tulnuks kohe laiali ajada. Milline on teie nägemus endise politseiprefektina?

Alustaksin sellest, et ühiskonnas on teatud reeglid, mis on kõigile täitmiseks. Kui politsei peab hakkama hindama, kas üks seltskond inimesi peab reegleid täitma ja teine ei pea, siis on asjad halvasti. Sest millise kriteeriumi järgi nad peaksid seda valikut tegema? Kas selle järgi, mille vastu on protest suunatud? Kindlasti mitte. Minu arvates oli politsei käitumine kindlasti adekvaatne.

Teil valitud taktika osas küsimusi ei tekkinud?

Kui Vabariigi Valitsus on kehtestanud pandeemia takistamiseks reeglid ja politsei asub nende reeglite järgimist kontrollima, siis tema valibki taktikalised sammud. Kui see taktika on selline, et mingil ajahetkel on vaja kasutada suuremat jõudu, siis see on täiesti loogiline. Ainult politseil on olemas informatsioon, mille alusel nad ehitavad üles oma oma tegevuse taktika. Avalikkus ju ei tea, mis olid need hindamiskriteeriumid. Väga tihti juhtub, et kui õigeaegselt jäetakse piisavate jõududega reageerimata, võib asi hoopis käest ära minna ja tagajärjed osutuvad hoopis hullemaks.

Tõite välja, et liiga vähene reaktsioon võib tuua soovimatuid tagajärgi. Kas sellistel juhtudel võiks kehtida printsiip: parem reageerida natuke rohkem kui vähem?

Olen absoluutselt päri. Sellistes situatsioonides on kerge ülereageering igal juhul parem kui olukord, kus meeleavaldused paisuvad ja tuleb hakata rakendama veel suuremat jõudu.

Ometi võis osadel inimestel tekkida küsimus, kuidas saab politsei silme all teha grupikallistusi ilma, et midagi justkui juhtuks. See oli ju reeglitele vilistamine seadusesilma nina all.

Mina kohapeal ei käinud ega tea täpselt, mis seal toimus. Väga keeruline on anda kõrvaltvaatajana ühest hinnangut, et kas oleks pidanud rohkem või vähem jõudu kasutama. Endise politseinikuna oleks mina võib-olla mingites olukordades isegi rohkem jõudu kasutanud. Aga arvan, et kui politsei selle taktika tollel hetkel valis, siis see oli ka õige.

Ehk siis jõulisem sekkumine poleks halb olnud?

Ma ei tea kõiki detaile. Ja enamik inimesi ja avalikkus ka mitte. Aga meil ei saa riigis olla olukorda, kus reeglitele vilistatakse.

Kust ikkagi läheb see piir, millal politseinikud peaksid piirduma vestlemise ja selgitamisega ning millal on vaja kaasata kiirreageerijad?

Minu arvates läheb see piir sealt, kust tõuseb ohutase. Ohutase selles mõttes, kus enam ei kuulata politseiametnike korraldusi ning tekib oht nakatada ümbritsevaid inimesi.