Kalle Laanet: riigis ei saa olla olukorda, kus reeglitele vilistatakse

Kalle Laanet, politsei tegevust nädalavahetusel on osa inimesi näinud jõudemonstratsioonina. Teised jällegi oponeerivad, et tegutsemine pidanuks olema veel konkreetsem ning ebaseaduslik meeleavaldus tulnuks kohe laiali ajada. Milline on teie nägemus endise politseiprefektina?

Alustaksin sellest, et ühiskonnas on teatud reeglid, mis on kõigile täitmiseks. Kui politsei peab hakkama hindama, kas üks seltskond inimesi peab reegleid täitma ja teine ei pea, siis on asjad halvasti. Sest millise kriteeriumi järgi nad peaksid seda valikut tegema? Kas selle järgi, mille vastu on protest suunatud? Kindlasti mitte. Minu arvates oli politsei käitumine kindlasti adekvaatne.