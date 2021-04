Kohus mõistis Navalnõi liitlasele aasta üldkasulikku tööd

Moskva kohus ütles neljapäeval Telegramis, et Sobolile määrati tingimisi aasta paranduslikke töid. Karistuseks läheb iga kuu 10 protsenti tema palgast riigile.

Navalnõi pressiesindaja Kira Jarmõš ütles Twitteris, et kohtuotsus ei takista Sobolit sügisel parlamendivalimisel osalemast.

Moskva kohus pikendas märtsis enamiku Navalnõi liitlaste koduaresti vähemalt 23. juunini. Nende seas on Navalnõi kõneisik Kira Jarmõš ja punkbändi Pussy Riot liige Maria Aljohhina, kellele on esitatud süüdistus koroonameetmete rikkumises. Nad kuuluvad kümne opositsiooniaktivisti hulka, keda süüdistatakse sanitaar-epidemioloogiliste meetmete rikkumises Moskva protesti ajal. Kümne seas on ka Navalnõi vend Oleg ja abi Ljubov Sobol.