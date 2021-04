Jesse: meie vaktsineerimiskava uppi ei lenda

Eestis peatati alla 60-aastaste vaktsineerimine AstraZeneca vaktsiiniga ning praeguseks on edasi lükatud ka sel nädalal algama pidanud voodihaigete vaktsineerimine Jansseni vaktsiiniga. Jesse sõnul oodatakse enne otsuste tegemist Euroopa ravimiameti seisukohti. Samas ei tähenda kahe vaktsiiniga seotud uurimised, et kogu elanikkonna vaktsineerimine edasi lükkuks.

«Ei lenda (uppi vaktsineerimiskava), see on üle arvutatud erinevate vaktsiinide kogustega. Neljapäeval tuli suurepärane uudis selle kohta, et osa Pfizeri vaktsiini tarneid tuuakse neljandast teise kvartalisse. See lisas kindlust, millega me saame öelda, et kõik Eesti inimesed, kes tahavad vaktsineerimisega alustada, seda ka mai-juuni jooksul saavad. Teist süsti ei pruugi juuni jooksul saada, aga suve jooksul kindlasti,» lausus Jesse.