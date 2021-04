Hiina kutsus Fukushima jahutusvee plaaniga seoses välja Jaapani suursaadiku

«See lähenemine on äärmiselt vastutustundetu, kahjustab tõsiselt rahvusvahelist ohutust ja rahvatervist ning naaberriikide inimeste elulisi huve,» kirjutati Hiina välisministeeriumi veebilehel.

Jaapani peaminister Yoshihide Suga teatas otsusest jahutusvesi merre lasta teisipäeval. Otsustamisega oli kiire, sest ruum vee hoiustamiseks on otsakorral.

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) on andnud puhastatud Fukushima vee ookeani laskmisele heakskiidu. USA peab Jaapani kava samuti vastutustundlikuks ja loodab sel teemal Tokyoga tegevusi koordineerida.

«Ühendriigid on teadlikud, et Jaapani valitsus kaalus 2011. aastal hiidlaine tõttu kannatanud Fukushima tuumaelektrijaamas kasutatud vee utiliseerimiseks erinevaid võimalusi,» möönis USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price.

«Selles ainulaadses ja keerulises olukorras on Jaapan kaalunud võimalusi ja tagajärgi ning olnud oma otsuses läbipaistev ja võtnud väidetavalt kasutusele rahvusvahelistele tuumaohutusstandarditele vastavad meetmed,» kinnitas pressiesindaja.

Eeldatavasti võtab vee ookeani laskmine aastaid. Vesi on filtreeritud ning enne ookeani laskmist seda veel ka lahjendatakse, et see oleks vastavuses rahvusvaheliste standarditega.