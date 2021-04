Biden lükkas edasi kava suurendada riiki lubatavate põgenike arvu

Bideni administratsioon oli hiljuti teatanud, et soovib igal aastal Ühendriikidesse lubada umbes 60 000 inimest.

Selle asemel säilitatakse Bideni eelkäija Donald Trumpi sätestatud range piirmäär, et saaks programmi ümber korraldada ja tegelda pandeemiast tingitud komplikatsioonidega, ütles anonüümsust palunud ametnik.

Ta ei nimetanud kuupäeva, millal uksed põgenikele laiemalt avatakse, kuid andis märku, et mitte lähiajal.

Trumpi administratsiooni jäetud «vastuvõtusüsteem on veel enam rikutud, kui arvasime. See vajab kapitaalset ümberkorraldamist, et naasta numbriteni, millele oleme pühendunud», ütles ametnik, kelle sõnul asjaga tegeldakse ja järgnevatel aastatel arvu suurendatakse.