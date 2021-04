Sloveenia president tõrjus väidetava kava piiride muutmiseks Balkanil

Sloveenia uudisteportaal Necenzurirano avaldas neljapäeval dokumendi, milles tehakse ettepanek territooriumide vahetuseks, et lahendada serblaste, albaanlaste ja horvaatide rahvusküsimused.

«Olen kategooriliselt vastu igasugusele piiride muutmisele, sest ma ei usu, et seda oleks võimalik rahumeelselt saavutada,» lisas ta.

Kohalik meedia väidab, et Sloveenia peaminister Janez Janša andis selle dokumendi veebruaris üle Euroopa Ülemkogu alalisele eesistujale Charles Michelile.

Janša, kes kavatseb juulis algaval Sloveenia eesistumisperioodil ELis võõrustada tippkohtumist Balkani küsimustes, eitab sellise dokumendi edastamist, öeldes, et ei ole Micheliga tänavu kohtunud.

Necenzurirano sõnul on dokumendi autorid teadmata, kui see võib olla osaliselt kirjutatud Budapestis.

Bosnia presidentuuri moslemist liige Šefik Džaferović kirjutas reedel Michelile, et need ettepanekud on destabiliseerinud riiki ja põhjustanud inimestes muret.