Jaan Poska tänava uuendustööd Kadriorus on edenenud nii kaugele, et ühistranspordi ajutised ümberkorraldused on lõppenud. Laupäevast on trammiliinid number 3 ja 1 hakanud liikuma tavapärasel marsruudil. Ühtlasi lõppes bussiliini number 8 ümbersõit.