Hiina: USA ja Jaapan püüavad õhutada lahkhelisid

Hiina ütles, et USA presidendi Joe Bideni ja Jaapani peaministri Yoshihide Suga ühine pressikonverents reedel pärast Valges Majas peetud kõnelusi ning avaldus ühistest väärtustest inimõiguste ja demokraatia vallas ning murest Hiina üha väljakutsuvamate sammude pärast läks «palju kaugemale kahepoolsete suhete normaalse arengu ulatusest».

«Ei saa olla midagi iroonilisemat kui selline katse õhutada lahkhelisid ja ehitada seinu teiste riikidega loosungi all »vaba ja avatud«,» ütles Hiina Washingtoni saatkonna kõneisik laupäeval.

Tema sõnul kinnitas Biden, et USA-Jaapani julgeolekulepe hõlmab ka Jaapani hallatavaid Senkaku saari (hiinapäraselt Diaoyu), mille ümbruses Peking on aina aktiivsemaks muutunud.

«Me oleme pühendunud koostööle, et seista vastu väljakutsetele Hiina poolt ning sellistes küsimustes nagu Ida-Hiina meri, Lõuna-Hiina meri ja Põhja-Korea,» ütles Biden.

Tokyo näeb Suga visiidis märki, et USA seab Ida-Aasia oma diplomaatia prioriteetide hulka, ütles Jaapani välispoliitika mõttekoja president Kunihiko Miyake.

Hiina asevälisminister Le Yucheng hoiatas reedel intervjuus AP-le, et «USA ei tohiks kunagi püüda mängida Taiwani kaarti».

«See on väga ohtlik. See on meie punane joon. USA ei tohiks kunagi püüda seda ületada,» lausus ta.