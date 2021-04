EL, Venemaa ja Iraan tervitasid edusamme Viini tuumakõnelustel

Kõnelusi peeti päev pärast Teherani teadet, et islamivabariik alustas 60-protsendise puhtuseastmega uraani tootmist.

EL-i esindaja kõnelustel Enrique Mora ütles laupäeval, et edusamme tehti mitte just kerge ülesande juures ning «nüüd on vaja üksikasjalikumat tööd».

Vene suursaadik Mihhail Uljanov märkis, et osalejad «väljendasid otsustavust jätkata läbirääkimisi eesmärgiga viia protsess eduka lõpuni nii kiiresti kui võimalik».

Kõnelustel osalesid EL-i ametnikud ning Suurbritannia, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa ja Iraani esindajad.

Iraani delegatsiooni juht Abbas Araghchi märkis, et «ühiskomisjonis leidsid aset head arutelud». «Tundub, et uus kokkulepe on kuju võtmas ning nüüd on olemas ühine lõppeesmärk,» lausus ta.

Araghchi rõhutas samas, et «endiselt on tõsiseid erimeelsusi, mida tuleb tulevaste läbirääkimiste ajal vähendada».

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) pressiesindaja kinnitas, et Iraan on rikastamist jätkanud ning et Teherani sõnul on jõutud 55,3 protsendini. Viini kõneluste eesmärk on teha selgeks, milliseid Iraanile kehtestatud sanktsioone USA peaks tühistama ja mis meetmeid Iraan peab rakendama, et piirata oma tuumaprogrammi.

USA president Joe Biden kritiseeris Iraani samme uraani rikastamise kohta, kuid tervitas Teherani valmidust läbirääkimisi pidada.