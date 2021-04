Nigeerias hukkus rünnakus sõjaväebaasile viis sõdurit

«Terroristid tapsid viis sõdurit ja vigastasid veel nelja rünnakus Kamuya baasile,» ütles üks ohvitser AFP-le. Võitlejad rüüstasid baasi ja sundisid sõdureid ebakorrapäraselt taganema, ütles teine ohvitser. «Praeguse seisuga on naasnud 41 sõdurit ja 58 on veel kadunuks jäänud ning eeldatavasti jäid rünnakus ellu,» ütles ta, lisades, et sõdurite leidmiseks on käivitatud päästeoperatsioon