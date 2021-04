USA ja Hiina andsid ühise lubaduse tegeleda kliimakriisiga

«USA ja Hiina on pühendunud koostööle teineteise ja muude riikidega, et tulla toime kliimakriisiga, millega peab tegelema, nagu olukord nõuab: tõsiselt ja kiiresti,» ütles USA kliimasaadik John Kerry ja Hiina erisaadik Xie Zhenhua.

Endine USA välisminister Kerry on esimene president Joe Bideni administratsiooni liige, kes suundus visiidile Hiina. See on suurendanud lootusi koostöö kohta suurriikide vahel, hoolimata pingetest mitmel teisel rindel.