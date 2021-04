FOTOD ⟩ Saksamaal mälestati ligi 80 000 pandeemiaohvrit

President Frank-Walter Steinmeier ja kantsler Angela Merkel osalesid Berliini Konzerthausis korraldatud oikumeenilisel teenistusel.

Presidendi kantselei teatel oli üritus pühendatud ka kõigile neile, kes ei saanud olla oma lähedaste juures, kui need surid, ja kellel pole olnud võimalik leinaüritustel osaleda.

«Mulle on jäänud mulje, et me ühiskonnana ei teadvusta endale, et kõigi nende numbrite taga on inimsaatused, inimesed. Nende kannatused ja nende surm on avalikkusele sageli nähtamatuks jäänud,» ütles president Steinmeier.

«Oleme piiranud oma elu, et päästa elusid. See on konflikt, kus ei ole ilma vastuoludeta väljapääsu,» lisas ta. «Poliitikud peavad langetama raskeid, mõnikord traagilisi otsuseid, et hoida ära veelgi suuremat katastroofi.»

«Minu palve täna on selline: rääkigem valust ja kannatusest ja vihast. Kuid ärgem kaotagem end süüdistustes, tagasivaatamises, vaid kogugem taas jõudu edasiliikumiseks,» ütles Steinmeier.

Saksamaa koroonasurmade arv oli pühapäeval 79 914, mis jääb Euroopas maha vaid ÜK-st, Itaaliast, Venemaast ja Prantsusmaast.

Kuigi Saksamaa läbis pandeemia esimese faasi küllalt väikeste kaotustega, kuid sügisel ja talvel muutus olukord palju raskemaks. Tänavu jaanuaris ulatus koroonasurmade arv ööpäevas kohati üle tuhande. Saksamaal on 83 miljonit elanikku.

Viimase paari kuu jooksul on probleeme valmistanud kiiremini leviv nn. Briti viirustüvi. Alates pandeemia algusest on Saksamaal kokku tuvastatud 3,14 miljonit COVID-19 nakatumist.

Kantsler Angela Merkeli valitsus ootab parlamendilt heakskiitu seaduseelnõule, mis laiendab föderaalvalitsuse õigust sekkuda, kui riigi ühes või teises piirkonnas on uute nakatumiste arv nädalas 100 000 elaniku kohta kõrgem kui 100. See näitaja on pühapäevase seisuga riigis keskmiselt 162.