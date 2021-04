Üldiselt käib sõit Harti saarele üheotsapiletiga – 1864. aastast New Yorgile kuulunud maatükil on asunud kodusõjaaegne vanglakoloonia, psühhiaatriahaigla, tuberkuloosihaigete sanatoorium ja võõrutuskliinik. Kõige tuntum on Harti saar aga massihaudade poolest, kuhu on maetud üle miljoni inimese.