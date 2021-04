Välismaa lühiuudised

Tšehhi saadab välja 18 Vene diplomaati

Tšehhi teatas üleeile, et saadab riigist välja 18 Venemaa diplomaati, kelle Tšehhi julgeolekuasutused on tuvastanud Vene välisluureteenistuse (SVR) ja Vene sõjaväeluure (GRU) agentidena. Tšehhi võimude teatel on neil kindlad tõendid, mis seovad GRU töötajad 2014. aastal kaks elu nõudnud Vrbětice laskemoonalao plahvatusega. Tšehhi julgeolekuasutuste sõnul olid plahvatusega seotud ka Aleksandr Petrovi ja Ruslan Boširovi varjunime all tegutsenud GRU töötajad, keda süüdistatakse endise Vene topeltagendi Sergei Skripali mürgitamises Ühendkuningriigis 2018. aastal. Tšehhi võimude andmeil viibisid mõlemad mehed plahvatuse toimumise ajal riigis. AFP/BNS