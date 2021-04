Trump kutsus Bidenit üles USA vägesid Afganistanist varem ära tooma

«Afganistanist lahkumine on suurepärane ja positiivne asi. Plaanisin lahkuda 1. mail ja peaksime hoidma sellele ajakavale võimalikult lähedale,» tsiteeris USA meedia ekspresidendi avaldust.

«Me võime ja peaksime sealt varem ära tulema. Üheksateist aastat on tõesti liiga palju ja liiga kaua,» ütles Trump.

Biden otsustas alustada vägede väljaviimist Afganistanist 1. mail ja see protsess on kavas lõpetada 11. septembriks 2021.

USA välisminister Antony Blinken kaitses pühapäeval Bideni administratsiooni otsust viia väed Afganistanist välja, öeldes, et terrorioht on liikunud mujale ja Washingtonil on vaja oma ressursid ümber suunata sellistele väljakutsetele nagu Hiina ja koroonapandeemia.