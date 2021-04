Isamaa kutsus peaministri riigikogu ette aru andma salastamise kohta

Arupärimise üks algatajatest, riigikogu liige Sven Sester meenutas, et peaminister Kaja Kallas otsustas ametisse astumise järel salastada riigi situatsioonikeskuse mitteisikustatud COVID-19 ülevaated.

Tema sõnul on valitsuse otsus arusaamatu. «Liigne salatsemine vähendab oluliselt riigikogu liikmete võimalust pakkuda lahendusi kriisist väljumiseks. Avalike ülesannete täitmisel saadud ja loodud info peaks olema avalik. Täna on tekkinud aga absurdne olukord, kus lahenduse leidmistest ja seniste otsuste analüüsimisest üritatakse kõrvale jätta suur osa Eesti ekspertidest ja teadlastest. Loodan, et peaminister annab tänasel istungil ammendavad selgitused, miks otsustati salastada riigi situatsioonikeskuse mitteisikustatud ülevaated COVID-19 leviku kohta,» ütles Sester.